Caterina Balivo sbotta in diretta: ​"Scusate, sto vivendo un dramma" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Novella Toloni Durante l'intervista con Pino Insegno e la sua compagna, la conduttrice ha interrotto gli ospiti e, appoggiandosi al bancone, ha ammesso di avere un problema con la figlia Cora Caterina Balivo non è solo una conduttrice ma anche moglie e madre di due bambini. Spesso le sue vicende familiari finiscono inevitabilmente per essere protagoniste della sua trasmissione "Vieni da Me", come è successo nella puntata odierna. La Balivo, infatti, non è riuscita a trattenersi e ha confessato di vivere un dramma familiare legato alla figlia più piccola Cora. La presentatrice Rai ha svelato di avere qualche problemino notturno con la bimba di 3 anni mentre stava intervistando Pino Insegno e sua moglie. L'attore e la compagna, Alessia Navarro, stavano parlando dei loro due figli, l'ultimo dei quali nato da poco. La coppia ha scherzato sul fatto che l'ultimo arrivato in ...

