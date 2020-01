Cassazione: obbligo di dimora per sindaco Bibbiano fu misura infondata (Di martedì 14 gennaio 2020) Non c’erano gli elementi per imporre l’obbligo di dimora al sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, nell'ambito delle indagini sugli affidi illeciti in Val d'Enza (COSA SAPPIAMO SUL CASO Bibbiano). A dirlo è la Cassazione, nelle motivazioni del verdetto che lo scorso 3 dicembre ha annullato senza rinvio la misura cautelare. Alla base della decisione della Suprema Corte "l'inesistenza di concreti comportamenti" di inquinamento probatorio - ammessa anche dai giudici di merito - e la mancanza di "elementi concreti" di reiterazione dei reati. Le motivazioni della sentenza Per quanto riguarda il rischio di inquinamento probatorio, le motivazioni sottolineano che l'ordinanza del riesame di Bologna - che il 20 settembre ha revocato i domiciliari a Carletti imponendo però l'obbligo di dimora - non si è basata su "una prognosi incentrata sul probabile accadimento di ... Leggi la notizia su tg24.sky

