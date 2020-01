Caso Gregoretti, l’affondo di Lamorgese a Salvini: «Nessuno può sottrarsi alla legge» (Di martedì 14 gennaio 2020) «È la regola generale, non vale solo per Salvini. Non amo entrare su questo argomento e in certe dinamiche ma, in quanto ministri, Nessuno di noi può sottrarsi alle leggi vigenti. Come ex ministro va davanti al Tribunale dei ministri e lì si decide se deve essere processato o meno», queste le parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a “Otto e mezzo” su La7, rispondendo a una domanda sulla richiesta di autorizzazione a procedere per l’ex capo del Viminale in merito al Caso “Gregoretti”. Sulla comunicazione social della ministra, opposta rispetto a quella del leader della Lega, Luciana Lamorgese ha detto: «Non è una questione di strategia. Penso di aver portato al Ministero il mio essere come sono. Io credo che un ministro dell’Interno non deve parlare tanto ma deve operare. Io faccio qualche intervista ogni tanto per dare numeri e ... Leggi la notizia su open.online

ItaliaViva : 'È del tutto evidente che #Salvini agiti come una bandiera elettorale l'essere messo sotto processo per il caso… - Ettore_Rosato : #Salvini fa una bandiera del caso #Gregoretti, io penso che andrebbe lasciato fuori dalla campagna elettorale.… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a @nicolamolteni -caso #Gregoretti -#immigrazione e decreti #sicurezza -strat… -