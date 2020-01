Botte da orbi nel locale inglese, ma la scena è tutte per il cliente seduto al tavolo. La sua reazione di fronte agli schiaffi è da oscar (Di martedì 14 gennaio 2020) Ha fatto rapidamente il giro del mondo la rissa scoppiata in un kebab inglese, il Ken’s Kebabs di Portsmouthil. E non tanto per la bagarre ma per la reazione di un avventore del locale, un uomo inglese di 52 anni, che dopo un rapido sguardo continua a consumare la cena tranquillamente mentre intorno a lui si scatena il caos L'articolo Botte da orbi nel locale inglese, ma la scena è tutte per il cliente seduto al tavolo. La sua reazione di fronte agli schiaffi è da oscar proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

