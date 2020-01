Berlino 2020: Minamata con Johnny Depp in Berlinale Special, The Eddie e Stateless tra le serie (Di martedì 14 gennaio 2020) Minamata, biopic prodotto e interpretato da Johnny Depp, sarà lanciato in prima mondiale a Berlino 2020, tra le serie grande attesa per The Eddy di Damine Chazelle e Stateless, creato da Cate Blanchett. Berlino 2020 cala i primi assi nella manica annunciando la premiere mondiale di Minamata, biopic con Johnny Depp in Berlinale Special, tra le serie tv presentate in anteprima al festival grande attesa per The Eddy di Damien Chazelle e Stateless, creata da Cate Blanchett. Per quanto riguarda la sezione Berlinale Special, la Berlinale presenta le prime anticipazioni del programma dichiarando: "Agnieszka Holland e Johnny Depp - due modelli di cinema si incontrano, e non parlano solo del passato, ma creano un'interpretazione del presente. Questo è anche il caso del cinese Jia Zhang-ke e dei suoi dialoghi con varie generazioni di ... Leggi la notizia su movieplayer

Agenzia_Ansa : L'ANSA compie 75 anni, ecco la prima notizia: il 15 gennaio 1945. Nel primo lancio l'annuncio dell'attacco aereo al… - Agenzia_Ansa : #Expat italiani, con #Brexit è #Berlino la nuova #Londra #ANSA - fattoquotidiano : CONFERENZA DI PACE Merkel dovrebbe incontrare Serraj e Haftar il 19, ma è prudente anche sui partecipanti. “È solo… -