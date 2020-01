Avellino, Izzo: “Siamo sereni, risolveremo tutti i problemi” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nella mattinata odierna una delegazione dell’Us Avellino 1912 ha fatto visita al gruppo degli “Biancoverdi Insuperabili“. Presente anche il presidente Luigi Izzo: “Sono queste le giornate che dovrebbero far capire a tanti cos’è il calcio – ammette – Dobbiamo essere concentrati su cose che sono all’ordine del giorno per nostri fratelli che magari sono stati meno fortunati. Nessuna operazione “simpatia” direi più “serietà”. Essere in campo per il sociale deve essere un impegno serio”. Immancabile il commento sulla situazione societaria: “Stiamo lavorando per risolvere la situazione – continua Izzo – Noi siamo tranquilli, vorremmo essere soltanto messi in condizione di lavorare. Siamo arrivati da meno di un mese, ma stiamo affrontando problemi che un ... Leggi la notizia su anteprima24

sportavellino : Avellino Calcio - Izzo, Musa e Di Paolantonio in visita ai Biancoverdi Insuperabili - ottopagine : Izzo: 'Trovati problemi che una società deve avere in 10 anni' #Avellino - irpiniatimes1 : Us Avellino, il presidente Izzo domani dagli Insuperabili -