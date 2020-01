Aereo abbattuto Iran: arrivano i primi arresti, chi sarebbero i responsabili? (Di martedì 14 gennaio 2020) Aereo abbattuto Iran: arrivano i primi arresti, chi sarebbero i responsabili? Aereo abbattuto Iran: scattano le prime manette in relazione all’errore umano che ha portato alla morte delle 176 persone che viaggiavano a bordo del Boeing 737 ucraino. Aereo abbattuto Iran: scattano i primi arresti A comunicare la notizia è stato direttamente il portavoce della magistratura Iraniana Gholamhossein Esmaili: “l’Iran ha avviato un’indagine a tutto campo sull’Aereo ucraino”. Sempre Esmaili ha poi aggiunto che “alcune persone sono state arrestate in relazione al caso nelle ultime 72 ore”. D’altra parte, ancora non è ben chiaro quale sia il numero dei fermati; interpellato dalla televisione Iraniana, sul punto lo stesso portavoce ha dichiarato soltanto che “lo stato maggiore delle forze armate, che è stato incaricato delle indagini, ha interrogato molte persone”. Successivamente ha ... Leggi la notizia su termometropolitico

