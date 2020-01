Aereo abbattuto in Iran, il dramma dello scrittore Esmaeilion: “Ho perso moglie e figlia” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tra le 176 vittime dell'Aereo abbattuto in Iran per errore anche la moglie e la figlioletta dello scrittore Hamed Esmaeilion, una delle voci Iraniane più importanti, emigrato in Canada nove anni fa. Oggi parla e dice: "Mia moglie è stato il mio amore per venti anni. Mia figlia era la ragazza migliore del mondo." Leggi la notizia su fanpage

