Uomini e Donne, l’importante annuncio di Teresa Langella (Di lunedì 13 gennaio 2020) annuncio di Teresa Per Teresa Langella è un momento ricco di soddisfazioni sia professionale che sentimentale. Grazie al percorso di tronista a Uomini e Donne ha conosciuto Andrea Dal Corso, ovvero l’attuale fidanzato. Dopo essere tornata da una splendida vacanza alle Maldive, ha comunicato ai suoi fan la realizzazione di un suo sogno. In realtà è stato Andrea ad anticipare qualcosa nelle sue Instagram Stories, però è stata lei a dare maggiori dettagli. In poche parole mentre era in viaggio verso Milano, ha ricevuto una chiamata dall’emittente radiofonico FM privata generalista Radio105. Le hanno proposto una collaborazione a tempo indeterminato. Ha riferito che farà compagnia agli italiani tutti i pomeriggi dalle 6 alle 8. ‘Sarò la nuova conduttrice di Radio 105. Mi stanno venendo i brividi’ L’annuncio di Teresa ha rallegrato i suoi follower, dal momento ... Leggi la notizia su kontrokultura

