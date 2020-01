Selena Gomez, discorso ai fan: non riesce a trattenere l’emozione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Selena Gomez: discorso strappalacrime ai fan durante la presentazione del nuovo album Rare Giorni febbrili per i fan di Selena Gomez. L’ex act Disney ha pubblicato negli scorsi giorni Rare, il suo nuovo disco uscito circa quattro anni dopo il precedente Revival. Durante le attività di lancio, la cantante è stata interpellata da Spotify e ha rivelato certi particolari su come ha realizzato l’album e scelto il titolo. Ma, aspetto ancor più importante, ha indirizzato splendide parole agli ammiratori. Mentre ne parlava, non ha trattenuto l’emozione e si è commossa. Selena Gomez ama molto i suoi fan, anzi moltissimo e non perché loro amano lei. Li ama perché è stato un viaggio ed ha la sensazione di essere diventata grande con varie persone. Quelle conversazioni dove le comunicano di stare soffrendo le spezzano il cuore. Non ha mai compreso quando la gente ringrazia per avergli salvato la ... Leggi la notizia su kontrokultura

