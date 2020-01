Rimpiangere Craxi? Non è merito suo, ma colpa dei politici che ci ritroviamo oggi (Di lunedì 13 gennaio 2020) C'è un punto però che forse sfugge ai più: il senso di mancanza nei confronti di Craxi (e di quel periodo) gode anche della scarsezza di politici attuali. Le vicende giudiziarie e politiche non sono molto diverse da quelle degli anni socialisti solo che nel frattempo è crollata la credibilità dell'Italia (e della sua politica) nel mondo. Insomma, per essere chiari: con questi politici viene facile Rimpiangere Craxi. Leggi la notizia su fanpage

