Rai, le nuove direzioni di rete: Coletta a Rai1, Di Meo a Rai2, Calandrelli a Rai3. Domani la decisione del Cda (Di lunedì 13 gennaio 2020) Stefano Coletta Dopo i rinvii, ecco i nomi. Anzi, le nomine. In vista del CdA Rai di domani, l'AD Fabrizio Salini ha formalizzato le proprie designazioni per le direzioni di rete. Stefano Coletta è stato proposto per la direzione di Rai1 e dell'Intrattenimento di prime time, Ludovico Di Meo per la guida di Rai2 e della direzione Cinema e serialità, Silvia Calandrelli per Rai3 e per la direzione Cultura. Per quanto riguarda la direzione delle nuove divisioni previste dal piano industriale, Franco Di Mare (inizialmente in predicato per la guida del Tg1) presiederà l'Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli – già responsabile del "Progetto Fiorello" – è stato indicato per il Coordinamento generi, Duilio Giammaria per Documentari, Eleonora Andreatta alla direzione Fiction, Luca Milano alla direzione Ragazzi.

