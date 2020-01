Processo Ruby Ter, il teste: “Berlusconi incontrava le ragazze in una stanza buia” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La testimonianza di Francesco Chiesa Soprani nel Processo a carico di Silvio Berlusconi sta facendo molto discutere. Il teste, che è stato già sentito nelle indagini e più volte ha fornito dettagli sulle famose “cene eleganti” che si svolgevano ad Arcore, è stato nuovamente sentito nell’ambito del procedimento che riguarda i versamenti alle “olgettine” per … L'articolo Processo Ruby Ter, il teste: “Berlusconi incontrava le ragazze in una stanza buia” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

