Pop Bari: Bankitalia, tra 2015-18 in default 1 mld crediti, 27% attribuibile a Tercas e Caripe (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Nel quadriennio 2015-2018 il tasso di deterioramento dei crediti in bonis in essere alla fine del 2014 (cioè poco dopo il perfezionamento dell’acquisizione) è stato pari al 15,6% per le posizioni originate da Tercas e Caripe, contro 21,3% per quelle precedentemente nel portafoglio della Bari. Nel complesso, nel quadriennio anzidetto sono stati classificati in default dal gruppo Banca Popolare di Bari circa 1 miliardo di crediti, di cui solo il 27% è attribuibile a posizioni acquisite da Tercas e Caripe”. Così la Banca d’Italia in una nota rispondendo alla domanda se è vero che il forte deterioramento della qualità del credito della Banca Popolare di Bari e in definitiva la sua crisi è dovuto all’acquisizione di Banca Tercas.Nel corso del 2014 l’npl ratio lordo della Bbp, sottolinea la Banca d’Italia, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

zazoomnews : Pop Bari: Bankitalia ‘non costrinse banca ad acquistare Tercas’ - #Bari: #Bankitalia #costrinse #banca - LaPresse_news : Pop Bari, Bankitalia: Valutazioni sui ristori in capo a commissari - LaPresse_news : Pop Bari, Bankitalia: In 2016 no presupposti normativi per commissariamento -