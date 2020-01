Playdate: la piccola console dotata di una manovella sarà presto disponibile per gli sviluppatori (Di lunedì 13 gennaio 2020) La piccola console Playdate è ancora sulla buona strada per il lancio nel 2020.Prima della fine del 2019, il creatore di Playdate, Panic, ha pubblicato un aggiornamento di sviluppo che ci informava sui progressi compiuti fino a quel momento.Il post ha confermato che i lavori non hanno subito ritardi, con Panic che prevede a breve i pre-order. Il dispositivo è attualmente in produzione e Panic ha affermato che "la parte difficile" dei lavori è finita e l'hardware è sostanzialmente pronto.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

