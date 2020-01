Oscar 2020 Joker ottiene il maggior numero di nomination. Il Leone d’Oro a Venezia 76 porta fortuna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Joker 11 nomination agli Oscar 2020 Joker ottiene 11 nomination agli Oscar 2020. Dal nostro Leone d’oro a Venezia 76, passando per i due Golden Globe, fino alla corsa al titolo più ambito nella storia del cinema. Il prossimo 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles scopriremo quante statuette riceverà il film di Todd Philips con il fenomenale Joaquin Phoenix. Ecco le nomination di Joker agli Oscar 2020: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista, Miglior Sceneggiatura Non Originale, Miglior Hair & Make Up, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Sound Editing, Miglior Sound Mixing, Miglior Costume Design. In assenza di un titolo italiano, dopo l’esclusione de “Il Traditore, non ci resta che tifare Joker, un’opera che sta facendo la storia dopo il Leone d’Oro ricevuto a Venezia 76. Oscar 2020 ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

