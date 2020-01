Omicidio-suicidio con la balestra nel Torinese (Di lunedì 13 gennaio 2020) Omicidio-suicidio, questa sera, ad Avigliana, in Valle di Susa, in provincia di Torino. Marito e moglie sono stati ritrovati morti dai carabinieri nella loro abitazione. Si tratta di un 54enne italiano, incensurato e in cura al centro igiene mentale e della moglie 48enne italiana. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe colpito al capo la donna con un badile e poi le avrebbe sparato una freccia con una balestra di libera detenzione. Al termine, l'uomo si sarebbe suicidato con un'altra freccia in direzione del volto. Leggi la notizia su agi

