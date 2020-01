Nicolò Zaniolo distrutto sui social: “Tornerò più forte di prima” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Era Juventus-Roma, era una gara fondamentale di campionato, era una sera di festa. Purtroppo, è stata anche la partita in cui Nicolò Zaniolo, il giovane attaccante dei giallorossi e grande promessa del calcio nostrano, ha subito un terribile fallo che lo ha costretto ad arrestare la sua corsa verso la porta bianconera. L’immagine di Zaniolo infortunato che piange ha fatto il giro del web, suscitando tristezza nei tifosi. “Tornerò più forte di prima” Nicolò Zaniolo, dopo le lacrime, ha ripreso in mano la sua vita e ha pubblicato sui social il famoso scatto accompagnato dalla frase “Vi giuro…tornerò più forte di prima“. Un monito di forza e speranza che ha coinvolto di tifosi e colleghi. L'articolo Nicolò Zaniolo distrutto sui social: “Tornerò più forte di prima” proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

