Neve e pioggia in Afghanistan e Pakistan: il bilancio delle vittime sale a 54 (Di martedì 14 gennaio 2020) È salito a 54 morti il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito parti dell’Afghanistan e del Pakistan, con forti nevicate, piogge e allagamenti. In Pakistan sono stati registrati 30 morti, mentre in Afghanistan almeno 24.L'articolo Neve e pioggia in Afghanistan e Pakistan: il bilancio delle vittime sale a 54 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

