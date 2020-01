Napoli, sono annate così. Devono finire con meno danni possibile (Di lunedì 13 gennaio 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 19° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Sor Polpetta è per la terza volta campione d’inverno in cinque anni. Nei due casi precedenti, noialtri di fede azzurra, sappiamo bene come purtroppo è finita. Consentite alla tifoseria ergastolana le mani in tasca in cerca di sicurezze. Anche se sono improponibili i paragoni fra due realtà infinitamente diverse. Una su tutte. Il Napoli di Sor Tuta lottò contro un gigante sproporzionato per le proprie forze. E infatti alla fine fu costretto a soccombere. E il modo ancor m’offende. La Juve di Sor Polpetta non lotta perché non ha avversari. Gioca praticamente da sola. In un campionato di una prevedibilità desolante. E può permettersi di tutto. Anche di giocar male. sono bastati dieci minuti per far fuori i Sangue Oro. A Fonseca – che è bravo – si imputa un approccio sbagliato. Poca ferocia iniziale. Due errori individuali. ... Leggi la notizia su ilnapolista

