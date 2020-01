Napoli, altro infortunio: stop anche per Karnezis (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nuovo infortunio in casa Napoli. Si ferma anche Orestis Karnezis: l’ex Udinese ha rimediato un problema alla caviglia. Dopo Meret, un altro portiere. Stavolta è il turno dell’estremo difensore greco, che nel corso dell’allenamento di ieri ha subito una distorsione alla caviglia destra. A renderlo noto nel consueto report di giornata è lo stesso Napoli, che ha confermato la sua assenza nell’allenamento di gruppo. Il classe 1985 ha lavorato direttamente in palestra per recuperare. Pur non essendo al meglio, risulta comunque tra i convocati della sfida di Coppa Italia contro il Perugia. Di Nicola Chiacchio L'articolo Napoli, altro infortunio: stop anche per Karnezis proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

