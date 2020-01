Meghan Markle choc: “Ospite al Festival di Sanremo 2020” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020, Meghan Markle sarà la super-ospite della 70esima edizione della kermesse canora? Escono le voci Sogno o son desto? Se lo chiederanno i telespettatori del Festival di Sanremo 2020 quando vedranno scendere gli scalini dell’Ariston la duchessa Meghan Markle. Quanto riportiamo consiste semplicemente in un rumor riportato da Trashitaliano e, da rumor, soggetto a eventuali conferme o smentite. Tanto basta però per infiammare gli utenti, scatenati nelle ultime ore. La reale ha richiesto indipendenza da Buckingham Palace e proprio mentre lei firma un contratto con la Disney e il marito Harry Windsor tratta le dimissioni insieme alla famiglia, capita a fagiolo l’indiscrezione inerente il Festival di Sanremo 2020. In una delle serate della 70esima edizione della kermesse canora, Meghan Markle potrebbe onorare della sua presenza l’evento più discusso e chiacchierato in ... Leggi la notizia su kontrokultura

