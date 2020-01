“Me lo fanno tutti, anche per strada” Ilary Blasi, la confessione a Che tempo che fa. Fabio Fazio incredulo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un ritorno col botto quello di Ilary Blasi sulla scena televisiva italiana. La cosa interessante è che la bella showgirl è stata ospite di Che tempo Che Fa di Fabio Fazio. La moglie di Francesco Totti è tornata nel salotto di Rai 2, raccontandosi in una divertente intervista. Ilary ha parlato soprattutto del marito e non è mancato un momento di emozione, quando in studio sono state mandate in onda le immagine dell’addio al calcio (come calciatore) di Totti. La Blasi ha ricordato la voglia del marito di averla accanto in quel giorno importante, un bel gesto che è stato apprezzato sicuramente da tutti i tifosi romanisti e non solo. La conduttrice, inoltre, è stata anche incalzata da Fabio: “Come è stare con Francesco?“. “La gente non mi calcola“, ha spiegato la Blasi. Insomma, il grande affetto che la gente professa per il marito comportano per lei dei divertenti episodi, come quello ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

