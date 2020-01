Maltempo: pericolo valanghe ‘debole’ sui monti del Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 13 gennaio 2020) pericolo valanghe ‘debole’ oggi e domani sul territorio montano del Friuli Venezia Giulia. Alle quote piu’ elevate dei pendii molto ripidi – riporta il bollettino valanghe – nelle zone con accumuli da vento, in particolare nelle esposizioni settentrionali, risulta possibile il distacco provocato di valanghe, in genere di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. Sui versanti meridionali molto ripidi, durante le ore piu’ calde, sono possibili valanghe spontanee in genere di piccole dimensioni.L'articolo Maltempo: pericolo valanghe ‘debole’ sui monti del Friuli Venezia Giulia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

