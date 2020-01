La preview pubblica 6.0 del Microsoft Launcher ci dà un assaggio di come sarà utilizzare il nuovo Surface Duo (Di lunedì 13 gennaio 2020) La versione 6.0 del Microsoft Launcher entra in preview pubblica e mostra una nuova UI e molto altro L'articolo La preview pubblica 6.0 del Microsoft Launcher ci dà un assaggio di come sarà utilizzare il nuovo Surface Duo proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

blackeyes972 : Visual Studio Online Microsoft presenta la preview pubblica di Visual Studio Online, un editor di codici online ch… - blackeyes972 : Visual Studio Online Microsoft presenta la preview pubblica di Visual Studio Online, un editor di codici online ch… - blackeyes972 : Visual Studio Online Microsoft presenta la preview pubblica di Visual Studio Online, un editor di codici online ch… -