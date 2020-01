La Polonia in piazza contro gli attacchi alla magistratura (Di lunedì 13 gennaio 2020) A partire dalla fine del 2015, il governo polacco ha adottato e attuato una serie di misure politiche e legislative che hanno compromesso l'indipendenza della magistratura e che hanno suscitato preoccupazione all'interno dell'Unione europea. Tra queste, il conferimento al ministro della Giustizia del potere esclusivo di revoca e nomina di presidenti e vicepresidenti dei tribunali e il pensionamento forzato dei giudici della Corte Suprema. Il governo ha anche trasformato in un'arma i (...) - Europa / magistratura, Polonia, Giustizia, Corruzione, Manifestazione, Leggi la notizia su feedproxy.google

