Kjaer Milan, è ufficiale. Arriva in prestito: il comunicato del Siviglia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Kjaer Milan, è ufficiale. Ad annunciarlo è il Siviglia tramite una nota: Arriva in rossonero in prestito con diritto di riscatto È ufficiale l’approdo di Simon Kjaer al Milan. Il colpo in entrata da parte dei rossoneri è stato annunciato dal Siviglia, tramite un comunicato pubblicato sul proprio profilo Twitter. Dalla nota degli spagnoli si legge come il danese, nei primi sei mesi stagionali in prestito all’Atalanta, approdi sotto l’ombra della Madonnina in prestito con diritto di riscatto in favore del club rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

