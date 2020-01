Influencer italiane a Manchester: sbarcate per una ‘notte di follia’ con i calciatori del City (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le “truppe mammellate” – così definite da Dagospia – sono sbarcate a Manchester: si tratterebbe di un nutrito gruppo di Influencer italiane ‘messe a disposizione’ dei calciatori del City dopo la vittoria della partita di ieri, domenica 12 gennaio 2020, contro l’Aston Villa a Birmingham. Un sei a uno spettacolare che ha meritato dei festeggiamenti particolari, in compagnia eccellente: un po’ com’era successo ai giocatori della Juventus lo scorso marzo dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid. Lo scenario era allora la Milano da bere e la festa era stata svelata – neanche a dirlo – da Fabrizio Corona. Influencer italiane a Manchester: “Dopo-partita decisamente piccante” A rendere nota l’indiscrezione che vorrebbe ben 15 ragazze italiane alla volta di Manchester per festeggiare con i calciatori del City la vittoria sull’Aston è questa volta Dagospia. “Un dopo-partita decisamente ... Leggi la notizia su urbanpost

