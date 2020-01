Il principe William risentito per l’addio di Harry: “La nostra famiglia non è più unita” (Di lunedì 13 gennaio 2020) In tutto il mondo, ma soprattutto in Gran Bretagna, tiene banco da giorni la scelta... L'articolo Il principe William risentito per l’addio di Harry: “La nostra famiglia non è più unita” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

infoitcultura : Il principe William sull’addio di Harry: «Gli ho tenuto il braccio sulla spalla tutta la vita. Ora non posso più fa… - infoitcultura : ‘Voglio che tutti giochino nella squadra’: Principe William rivela come si sente riguardo a Megxit -