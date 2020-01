Il Mattino: cinque scooter contromano in Tangenziale di notte, tragedia sfiorata (Di lunedì 13 gennaio 2020) Uno, due, tre… fino a cinque scooter contromano in Tangenziale, di notte, nel tratto tra Agnano a Pozzuoli. Che solo per caso non scatenano un incidente mortale con le poche auto che alle due del Mattino percorrono normalmente quel tratto di strada. I ragazzini in motorino sono stati ripresi dalle telecamere, e denunciati da un automobilista che per poco non ne ha investito uno. Ne scrive il Mattino, richiamando alla memoria lo scontro del 25 luglio 2015 quando Aniello Mormile percorse con l’auto quello stesso tratto schiantandosi contro la vettura di Aniello Miranda, uccidendolo con Livia Barbato. Tra gli zig zag delle auto, secondo il quotidiano almeno un paio degli scooter si sono infilati in galleria a fari spenti, forse per evitare di essere individuati dalle telecamere, e “segnalavano la loro presenza solo con i clacson. Su quasi tutti i motorini c’erano due persone a ... Leggi la notizia su ilnapolista

