Gregoretti, Matteo Salvini contro Conte: "La gente che perde la dignità per la poltrona mi fa tristezza" (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Un'immensa tristezza". Sul caso Gregoretti torna a bombardare, Matteo Salvini, e nel mirino c'è solo Giuseppe Conte. Al Corriere della Sera il premier ha ribadito di non aver avuto alcun ruolo nella decisione di bloccare per alcuni giorni la nave militare con 131 migranti a bordo al largo di August Leggi la notizia su liberoquotidiano

LegaSalvini : GREGORETTI, NORDIO: 'SE SALVINI VERRÀ PROCESSATO SARÀ UNA DECISIONE POLITICA. LA PROCURA SI È PRONUNCIATA' - giornalettismo : Sul rinvio del voto sul caso #Gregoretti, Matteo #Salvini accusa la maggioranza: 'Siete senza dignità'. Paola… - NicolaPorro : Cosa ne pensa un liberale della vicenda #Gregoretti che rischia di mandare a processo Matteo #Salvini? Il punto di… -