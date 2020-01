Gordon: "Il web è business, il migliore investimento per se stessi" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Andrea Conti Yuri Sterrore ha fatto di necessità virtù con il web. In un periodo difficile della sua vita ha deciso di trasformarsi in Gordon, una maschera simpatica, irriverente che racconta le vicissitudini del mondo femminile Lasciare l'Università per reinventarsi totalmente. Yuri Sterrore si è ritrovato a fare di necessità virtù giovanissimo e allearsi con il web per far nascere la sua maschera più famosa e riuscita: Gordon. Con la parrucca in testa Gordon si immerge con disinvoltura nel mondo femminile, raccontandone tic, gossip e tutti i segreti. Ma Yuri è prima di tutto un imprenditore che ha investito su se stesso, senza farsi mancare nulla, compresa la radio. “Club delle sottone” è l'appuntamento settimanale su Rds Next dalle 13 alle 14. Dopo il diploma ti iscrivi all’università in Economia Bancaria, ma abbandoni tutto. Cos'è successo? “Sono arrivato al quarto e ... Leggi la notizia su ilgiornale

Gordon web Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gordon web