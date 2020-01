Gf Vip 4, Antonio Zequila ha bestemmiato? - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato Secondo alcuni utenti della rete, Antonio Zequila avrebbe bestemmiato nella Casa del Grande Fratello Vip 4: rischia l'espulsione? Scoppia un altro caso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4: secondo alcuni telespettatori, Antonio Zequila avrebbe bestemmiato e rischierebbe, per questo motivo, l'espulsione immediata dal gioco. In rete sta circolando un video che riprende “Er Mutanda” durante un colloquio goliardico con Andrea Denver. Al termine del confronto Zequila, seduto sul divano, si lascerebbe scappare una imprecazione che, poi, pare abbia cercato di storpiare nel momento in cui potrebbe essersi reso conto del gravissimo errore commesso. “Porco ... porca miseria, porco dinci”, sembra dire il concorrente del Grande Fratello Vip a conclusione della sua frase. Il web è insorto davanti a queste parole e molti utenti della rete ritengono che Antonio ... Leggi la notizia su ilgiornale

