Gazzetta: giusta la critica di Gattuso al Napoli di Ancelotti (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport ritorna sulle parole di Gattuso che nel finale della gara contro la Lazio ha apertamente criticato il periodo del Napoli di Ancelotti «Il Napoli deve ritornare a essere pensante, così come è accaduto fino a due anni fa», e definisce le sue “giuste osservazioni” La sua, peraltro, è un’osservazione giusta, perché questa squadra, finora, pur avendo giocatori di qualità non l’ha saputa esprimere per mancanza di idee e di identità. Ci sono i numeri a certificare tutto questo. E sono spietati, raccontano che sia l’era Ancelotti sia il dopo, è fatto di poca sostanza e di tanti buoni propositi. Ma anche con Gattuso i risultati fino ad oggi non sono arrivati. Il Napoli ha collezionato già 3 sconfitte e una vittoria all’ultimo minuto e qualcosa di meglio nel gioco della squadra si è visto solo nel secondo tempo all’Olimpico L'articolo Gazzetta: ... Leggi la notizia su ilnapolista

