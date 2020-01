Fedez tutto nudo su Instagram insieme a… Luis Sal (Di martedì 14 gennaio 2020) Indossa solo un paio di calzini, e si copre le parti intime con una manciata di muschio. Fedez sui social stupisce e provoca posando senza veli e sfoggiando muscoli e tatuaggi. Accanto a lui, sempre senza nulla addosso, non c’è (come spesso accade) la sua bellissima moglie Chiara Ferragni, ma l’amico youtuber Luis Sal. Dietro allo scatto irriverente c’è il lancio di un nuovo progetto del duo, il podcast “Muschio Selvaggio”. Fedez e Luis posano in coppia, senza nascondere un leggero imbarazzo, con le mani piene di muschio a coprire solo il tanto che basta per evitare la censura social, riscuotendo il consenso di migliaia di follower. Leggi la notizia su attualitavip.myblog

