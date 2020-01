Fazio 'snobba' RaiPlay: "Credo di dover fingere grande entusiasmo" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tutti pazzi per RaiPlay. Tutti tranne uno. “Credo di dover fingere grande entusiasmo, quindi lo faccio volentieri”, dice Fabio Fazio a Che tempo che fa di fronte a Piero Angela sbarcato di recente proprio sul portale multimediale del servizio pubblico con il nuovo progetto SuperQuark+.Non il lancio che ti aspetteresti e nemmeno l’aziendalismo che auspicheresti nel periodo in cui gli sforzi di Viale Mazzini per la valorizzazione della piattaforma sono stati a dir poco potenziati. Il pensiero va immediatamente a Viva RaiPlay e Viva Asiago 10 di Fiorello, ma anche a Liberi Tutti, la prima serie Rai creata ad hoc per la fruizione in rete. Fino al prossimo Dopo Festival che si accenderà esclusivamente sul web appena terminate le serate sanremesi.Fazio 'snobba' RaiPlay: "Credo di dover fingere grande entusiasmo" pubblicato su TVBlog.it 13 gennaio 2020 02:47. Leggi la notizia su blogo

