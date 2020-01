Dating, 10 modi per riconoscere i profili falsi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dating, 10 modi per riconoscere i profili falsiOcchio al profilo premiumAnalizzare il profilo in modo oggettivoL'interrogatorio/1L'interrogatorio/2Indagare fuori dalle appAttenzione al furto di identità onlineRicerca inversaCatfishDating, 10 modi per riconoscere i profili falsiCerto, esistono piattaforme e applicazioni per il Dating– come Once, SpeakMe o Pickable – dove il controllo è più semplice. Nel primo caso, per esempio, si riceve una sola proposta di «match» al giorno. Nel secondo, appena partito in Italia, si può usare la voce con due messaggi di venti secondi in cui presentarsi e spiegare i propri hobby. Nel terzo, invece, alle donne è affidato il controllo totale del «gioco» del corteggiamento digitale: agli utenti maschi non rimane che curare il proprio profilo e aspettare un qualche contatto. Queste, però, sono eccezioni. La regola dice invece che oltre 4 milioni di persone ... Leggi la notizia su vanityfair

