Critics' Choice Awards 2020, tutti i vincitori (e il nuovo trionfo di Tarantino) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella notte antecedente l'annuncio delle nomination agli Oscar, si è tenuta la cerimonia dei Critics' Choice Awards 2020, con il meglio dell'anno di cinema e televisione secondo la critica statuntense. Taye Diggs ha condotto questa notte la 25° edizione dei premi che hanno incoronato l'ultimo film di Tarantino, C’era una volta…a Hollywood, che** **ha vinto quattro statuette, tra cui come Miglior film, Miglior sceneggiatura originale (Quentin Tarantino), Miglior attore non protagonista (Brad Pitt) e Miglior production design (Barbara Ling e Nancy Haigh). In pratica, una conferma di quanto è avvenuto ai Golden Globe, tanto che la doppietta nella categoria Miglior Regia, di Sam Mendes per 1917 e Bong Joon Ho per** Parasite**, è un modo come un altro per potenziare il successo della pellicola sudcoreana, che concorre nella shortlist ... Leggi la notizia su gqitalia

