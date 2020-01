Come Una Madre, Prima Puntata: Perdita Devastante Per Angela! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Come una Madre, trama Prima Puntata: Angela deve fare i conti con una Perdita Devastante e, proprio cercando di fuggire da quest’ultima, si ritrova davanti qualcosa di ben più grande di lei… Prossimamente nei palinsesti Rai ci sarà Come una Madre, la fiction che ha Come protagonista Vanessa Incontrada. La serie, a metà strada tra il giallo e l’emozione delle vicende familiari di una donna che, all’improvviso, deve fare i conti con la peggiore delle tragedie. La nuova fiction dei palinsesti invernali promette di appassionare gli amanti di tutti i generi. Ma ecco cosa accade nella Prima Puntata di Come una Madre. Come una Madre, trama Prima Puntata: Angela perde Matteo! La vita di Angela si svolge serenamente e la donna è felice e solare. Si trova molto bene nei suoi panni di Madre e moglie e non ha mai riscontrato particolari difficoltà in questo stile di vita. ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

