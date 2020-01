Come aggiornare a Windows 10 gratuitamente da Windows 7 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 14 gennaio, Microsoft metterà fine al supporto a Windows 7 dopo dieci anni dalla nascita. Gli utenti devono decidere se aggiornare i PC a Windows 10 oppure acquistarne uno nuovo Come consiglia di fare l’azienda di Redmond.A partire da martedì 14 gennaio 2020, Windows 7 raggiungerà la fine del suo ciclo di vita, il che significa che Microsoft rilascerà l’ultimo aggiornamento cumulativo per tutte le edizioni dell’OS.Ciò significa che non saranno più disponibili aggiornamenti di sicurezza o di qualunque altro tipo a meno che non li acquisti. Questo significa che il tuo computer diventerà vulnerabile a qualsiasi problema di sicurezza rilevata in futuro.Se vuoi approfondire: Fine del supporto per Windows 7 dal 14 gennaio, cosa accadrà?Cosa fare se hai Windows 7Per ricordare alle persone della fine del supporto, il 15 gennaio Microsoft mostrerà un avviso a schermo intero ... Leggi la notizia su pantareinews

