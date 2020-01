Brutte notizie per Barbara D’Urso: la sua trasmissione finisce nei guai per un fatto grave (Di lunedì 13 gennaio 2020) Brutte notizie per Barbara D’Urso: la sua trasmissione Pomeriggio Cinque finisce nei guai. Ma che cosa è successo? Il comitato d’applicazione del Codice Media e Minori ha fatto sapere che nelle puntate di Pomeriggio Cinque andate in onda rispettivamente il 15 e il 18 ottobre sono state violate le normative previste dal codice. Nello specifico sarebbe successo che, durante Pomeriggio Cinque, sarebbero andate in onda, in fascia oraria non protetta delle immagini che non rispettano la figura femminile. Secondo il comitato d’applicazione del Codice Media e Minori, quelle immagini andate in onda durante il programma di Barbara D’Urso sarebbero diseducative per i minori. Per questo il comitato ha rivelato “l’inadeguatezza dei modelli femminili proposti dal programma ad un pubblico minorile”. Ma di quali episodi stiamo parlando? Sono passati mesi dal 15 e 18 ottobre e il pubblico non ricorda ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

