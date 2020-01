Brumotti accoltellato a Monza: "Se non avessi avuto il giubbotto antiproiettile, sarei morto" (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Ci hanno scambiato per poliziotti, ringrazio il giubbotto antiproiettile che è sempre con me. Stavolta ci è andata bene”. Vittorio Brumotti, inviato di ‘Striscia la Notizia’, ha commentato così l’aggressione subita oggi pomeriggio a Monza, mentre insieme ad alcuni collaboratori stava girando un servizio televisivo per documentare lo spaccio di droga in un giardinetto del centro di Monza.Ad avere la peggio è stato uno dei cameraman di Brumotti, ferito ad una gamba con un coltello da uno degli aggressori.Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la troupe stava documentando la vendita di alcune dosi da parte di due pusher nordafricani che, accortisi delle telecamere nascoste o forse dopo aver riconosciuto Brumotti che si era mantenuto a distanza, si sono scagliati contro due operatori. Uno di loro ha dichiarato di essere stato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

