Azzolina si difende dagli attacchi di Salvini dicendo che non ha mai studiato in vita sua (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella giornata di ieri, sono andate avanti per un bel pezzo le polemiche sulla tesi finale del percorso di tirocinio (o, meglio, della SSIS la scuola di specializzazione che, qualche anno fa, permetteva di considerarsi abilitati all’insegnamento) del ministro Lucia Azzolina. Secondo il linguista e critico letterario Massimo Arcangeli, infatti, l’elaborato finale sarebbe stato copiato per ampi stralci e, nelle sezioni in cui le somiglianze con altri testi erano evidenti, non sarebbero state riportate le fonti in bibliografia. LEGGI ANCHE > Lucia Azzolina accusata di aver fatto copia&incolla nella sua tesi di specializzazione Lucia Azzolina, la tesi Ssis e l’attacco di Salvini Un passaggio che ha colpito molto l’opinione pubblica, che ha chiesto le dimissioni della neo-ministra. Anche Matteo Salvini ha fatto sentire la propria voce, sostenendo che la ... Leggi la notizia su giornalettismo

