Atletico Brigante, vittoria senza sorrisi: insulti dagli spalti a Tocco Caudio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn successo meritato sul campo. Quattro reti sul campo del Gianni Loia, a Tocco Caudio, ma la voglia di fare festa dell'Atletico Brigante non è tanta. Squadra che punta sull'inserimento di ragazzi di colore, spesso accolta con la massima ospitalità mentre qualche volta, come ieri, bersagliata da qualche personaggio, assolutamente non riconducibile alla società tocchese, lodata nel post. Questo il messaggio social della compagine 'Brigante': "Il Brigante torna finalmente a vincere! E lo ha fatto sabato scorso con un bel 4 a 2, sul campo di Tocco Caudio, contro il Gianni Loia. L'anno è iniziato nel migliore dei modi, almeno sui campi di calcio, con un pareggio in casa e questa importante vittoria. L'entusiasmo però è durato poco, perché rovinato da un clima decisamente ostile! Come è successo già in altre ...

