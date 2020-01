Asylum Fantastic Fest 14/17 maggio: i Simonetti’s Goblin chiudono il Festival con un concerto il 17 maggio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Direttore Artistico dell’Asylum Fantastic Fest, Claudio Miani, è lieto di annunciare un evento esclusivo per la seconda edizione della kermesse che si terrà nel prestigioso palazzo Doria Pamphilj di Valmontone dal 14 al 17 maggio 2020. Domenica 17 maggio infatti, per la grande chiusura del Festival, si terrà il concerto gratuito dei Goblin di Claudio Simonetti. Dopo i SOLD OUT di New York, Baltimora, Berlino e di molte tappe italiane, la celebre band di Rock Progressive, che ha firmato le colonne sonore di capolavori come Profondo Rosso, Suspiria, Zombi, Vampyr e molte altre, approda all’Asylum Fantastic Fest per un concerto dalle forti tinte horror. Una cavalcata Rock accompagnata da stralci cinematografici per rivivere indimenticabili momenti di suspence e paura. Claudio Simonetti con oltre 40 anni di storia musicale alle spalle farà rivivere con la sua band (Bruno ... Leggi la notizia su romadailynews

UditeUdite1 : Asylum Fantastic Fest dal 14 al 17 maggio: i Goblin chiudono il Festival con un concerto il 17 maggio via… - romaoggi_eu : Asylum Fantastic Fest 14/17 maggio: i Goblin chiudono il Festival con un concerto il 17 maggio - - OltreleColonne : I Goblin chiudono l’Asylum Fantastic Fest con un concerto il 17 maggio -