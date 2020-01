Aria pulita e voti alti: se lo smog peggiora il rendimento scolastico (Di martedì 14 gennaio 2020) E se bastasse un filtro per l’Aria pulita da 700 dollari a migliorare (almeno un po’) l’andamento scolastico e accademico dei giovani? Secondo un ricercatore americano, sembrerebbe proprio di sì. La tesi è sostenuta da Michael Gilraine, un ricercatore alla New York University, nel paper dal titolo “Air Filters, Pollution and Student Achievement,” pubblicato tra gli Edworking papers dell’Annenberg Institute (specializzati nelle ricerche sull’educazione). Secondo Gilraine, ci sarebbe una correlazione tra un ambiente altamente inquinato – soprattutto dalle emissioni delle auto – e un peggioramento dei risultati ai test e agli esami. Una deriva che può essere frenata, stando al ricercatore, semplicemente istallando dei purificatori dell’Aria all’interno degli ambienti. A dimostrazione della sua tesi, Gilraine ha citato ... Leggi la notizia su open.online

