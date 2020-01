Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10: Jo Wilson prende una decisione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grey’s Anatomy 16×10: Jo Wilson riporta in ospedale il bambino rapito Dopo l’inaspettata notizia riguardante l’abbandono di Justin Chambers al set di Grey’s Anatomy, l’attenzione dei fan si è immediatamente riversata sulle sorti di Camilla Luddington. In assenza di Alex Karev, mille teorie sulla prossima storyline di Jo Wilson hanno, infatti, invaso i social. I più affezionati telespettatori del Medical Drama hanno addirittura ipotizzato un abbandono della talentuosa dottoressa. A fugare, almeno in parte, i dubbi dei telespettatori sono arrivate le foto promozionali di Grey’s Anatomy 16×10. Le immagini, per la gioia dei fan, confermano infatti la presenza del personaggio nell’episodio del 23 gennaio. La donna, che nel corso della 16×09 aveva sottratto il neonato abbandonato nei pressi della Stazione 19, viene infatti mostrata al ... Leggi la notizia su lanostratv

