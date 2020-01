Anche gli scaricatori di porto schifano Fabio Tuiach (Di lunedì 13 gennaio 2020) Fabio Tuiach, l’imbarazzante consigliere comunale di Trieste in quota Forza Nuova che non sapeva che Gesù fosse ebreo, di recente è tornato agli onori (si fa per dire) della cronaca per una dichiarazione in cui “scopriva” il sesso omosessuale. Anche gli scaricatori di porto schifano Fabio Tuiach Sabato, poi, ha fatto il giro di alcune trasmissioni locali per ribadire il concetto scusandosi però per la volgarità: al minuto 1.45 di questo video dice “Beh, sì, volgare è volgare (quello che ho detto), però ripeto sempre che sono uno scaricatore di porto da generazioni…”. E qui arriva il capolavoro: il coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste manda un comunicato stampa per dissociarsi dalle parole di Tuiach: Il Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste, che rappresenta una buona parte dei lavoratori del porto Franco Internazionale di Trieste, ... Leggi la notizia su nextquotidiano

