Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2020 ore 11 | 30

Viabilità DEL 11 GENNAIO 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMAPORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA VIA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI LATINA PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI Roma SI GIOCHERA' LA PARTITA DI CALCIO Roma JUVENTUS ALLE ORE 20:45 POSSIBILI DIFFICOLTA' DI CIRCOLazioNE E MODIFICHE TEMPORANEEE ALLE LINEE DEI BUS CHE TRANSITANO NELLA ZONA UNO SGUARDO AI I CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO SULLA SR 207 NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN FASCIA NOTTURNA A CURA DI ASTRALSPA DAL KM 19 E 700 AL KM 37 E 700 MODIFICHE ALLA VIABILITA'CON RESTRINGIMENTO DI

