Sci di fondo: Italia fuori con entrambe le coppie nella team sprint femminile di Dresda 2020. Svezia e Norvegia vincono le semifinali (Di domenica 12 gennaio 2020) L’Italia abbandona, al femminile, le speranze di partecipare alla finale della team sprint di Dresda, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo. I due team composti da Greta Laurent e Lucia Scardoni e da Ilaria Debertolis e Alice Canclini, infatti, rimangono fuori dai tempi di ripescaggio, dal momento che tutte le sei non direttamente qualificate provengonod alla seconda semifinale. Vano, dunque, il sesto posto di Laurent/Scardoni (15’40″81), mentre Canclini/Debertolis avevano già abbandonato le speranze finendo ultime in 16’03″10. nella prima metà della semifinale d’apertura non accade nulla di particolarmente significativo, con Italia I che si tiene nella zona di testa assieme a Germania I, Svezia I e Finlandia I, mentre Italia II resta in quella centrale. Il gruppo dei 12 team partecipanti procede regolarmente, poi, a 2 km dall’arrivo, ... Leggi la notizia su oasport

